Sportieve activiteit ‘Kraak de Code’ voor 55-plussers van start

VEENDAM – Vrijdag 12 februari 2021 vindt de maandelijkse sportieve activiteit voor 55-plussers plaats. Deze maand spelen we ‘Kraak de code’ in en rond het centrum van Veendam.

Tijdens een wandeling van ongeveer 4 kilometer kunnen deelnemers op zoek naar aanwijzingen en hints om meerkeuzevragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Als alle vragen juist beantwoord zijn kan de code gekraakt worden.

De sportieve activiteit start bij zwembad Tropiqua en vindt ’s ochtends plaats tussen 9.45 uur en 11.00 uur. In verband met de corona richtlijnen vindt de start niet gezamenlijk plaats en is aanmelden noodzakelijk. Na het aanmelden wordt in overleg een starttijd afgesproken. Deelnemen kan in duo’s, maar het is ook mogelijk om alleen aan de activiteit deel te nemen.

Opgeven kan telefonisch via 06 86856864 of per mail: veendambeweegt@veendam.nl

Alle deelnemers krijgen onderweg een kopje koffie of thee aangeboden.

Ingezonden