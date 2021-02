Telefonische GIP EDR-spreekdag voor grenspendelaars

BAD NIEUWESCHANS – Grenspendelaars en hun werkgevers kunnen op woensdag 17 februari a.s. terecht bij GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) voor informatie op het gebied van belasting, ouderdomspensioen en sociale verzekering.

Vanwege de coronapandemie kan de GIP EDR-spreekdag niet op locatie plaatsvinden bij de EDR in Bad Nieuweschans. Belangstellenden kunnen hun vragen wel telefonisch stellen aan medewerkers van de belastingdiensten uit Groningen en Leer en het ‘Bureau voor Duitse Zaken’ (BDZ), een speciale afdeling van de ‘Sociale Verzekeringsbank’ (SVB) in Nijmegen. De gratis adviesgesprekken worden gehouden tussen 10.00 – 12.30 uur en 13.30 – 16.00 uur en belangstellenden worden op een afgesproken tijdstip door een van de experts gebeld.

Heeft u belangstelling voor een afspraak tijdens deze spreekdag? Neem dan op werkdagen tussen 9.00 – 13.00 uur of 14.00 – 16.00 uur contact op met de adviseurs van GIP EDR via +31 (0)597 521818.

Bij GIP EDR kan iedereen terecht voor gratis informatie en advies over wonen, werken, ondernemen en studeren in of pensioen ontvangen uit het buurland. GIP EDR beantwoordt ook corona-gerelateerde vragen van grenspendelaars.

De adviseurs van GIP EDR geven, net als de andere medewerkers van de Eems Dollard Regio (EDR), gehoor aan de oproep van de regeringen aan weerszijden van de grens en werken nog steeds vanuit huis. GIP EDR is om die reden momenteel voornamelijk bereikbaar via het online contactformulier op de GIP EDR-website of per mail via gip@edr.eu. Grenspendelaars en andere belangstellenden kunnen de adviseurs op werkdagen tussen 9.00 – 13.00 uur voor dringende vragen telefonisch bereiken via +31 (0)597-521818.

Ingezonden