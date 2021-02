Waterschappen nemen maatregelen vanwege strenge vorst

GRONINGEN, DRENTHE – Vanwege de verwachte strenge vorst nemen de waterschappen maatregelen om de ijsgroei op sloten en kanalen te bevorderen. Zo zetten ze zich in voor een goede ijsvloer om schaatsplezier mogelijk te maken.

De waterschappen stellen waar mogelijk gemalen en stuwen op zo’n manier in dat het waterpeil zoveel mogelijk op één niveau blijft. Door de stroming in het water te beperken, helpen ze de natuur een handje. Het betekent niet dat ze helemaal stoppen met water afvoeren.

De vele regen van de afgelopen weken stroomt ondanks de vorst nog steeds naar de sloten. Dit moeten ze afvoeren om de gevormde ijsvloer niet te beschadigen.

Veilig schaatsen

Er is geen garantie dat het ijs overal dik genoeg wordt om op te schaatsen. Wees dus voorzichtig als u wilt schaatsen. Schaats bij voorkeur op door ijsverenigingen gecontroleerde plekken en vermijd ijs in de omgeving van gemalen en stuwen, ook al draaien ze niet.

Om de planten, vissen en ijsvogels te beschermen, schuiven de waterschappen het sneeuw weg en hakken ze wakken in het ijs. Ze doen dit altijd in overleg met de mensen die bij het water wonen, de gemeente of andere partijen die erbij betrokken zijn. Planten in het water kunnen gaan rotten omdat ze niet genoeg daglicht krijgen. Ook kunnen vissen doodgaan omdat ze niet genoeg zuurstof krijgen. IJsvogels kunnen doodgaan omdat ze geen visjes kunnen vangen.

Bron: Waterschap Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest

In de stad Groningen komt in de loop van morgenmiddag voor de Diepenring een vaarverbod. Dit verbod gaat vandaag nog niet in omdat bijvoorbeeld de beroepsvaart wellicht nog iets moet afleveren in des stad.

Met het vaarverbod krijgt het ijs de kans om te groeien en worden woonschepen beschermd tegen kruiend ijs.