Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 9 februari, 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

NOG LANG WINTERWEER

Het winterweer gaat nog lange tijd door, want er blijft een groot hogedrukgebied boven Noord-Europa en bij IJsland. Daardoor is er een noordoostenwind, maar donderdag en vrijdag is er weinig wind en dan kan het ’s nachts ook bij ons erg koud worden.

Vandaag valt het met de kou nog mee want de temperatuur ligt vanochtend rond -4, en vanmiddag rond -2 graden. De noordoostenwind is meest matig, het weerbeeld is wisselend met vrij veel bewollking, enkele opklaringen, maar vanmiddag en vanavond ook kans op enkele sneeuwbuien.

Morgen draait de wind iets bij naar het noordoosten tot noorden. Ook dan is het wisselend met af en toe zon maar ook bewolking en kans op een sneeuwbui. Minimum komende nacht rond -7, maximum morgen rond -2. Donderdag en vrijdag is het rustig met minima van -10 tot -15, veel zon, en enkele mistvelden.

In het weekend en begin volgende week is er een matige oostenwind. Dat geeft veel zon en mooi vriezend schaatsweer.