Espria Ledenvereniging biedt hulp bij opdoen digitale vaardigheden

REGIO – Online bankieren, videobellen met vrienden en familie, het maken van een digitale afspraak bij de huisarts … Voor veel mensen gesneden koek. Toch zijn er ook veel mensen voor wie dit minder vanzelfsprekend is. Ook tijdens de coronacrisis blijken de verschillen groot. Waar bijvoorbeeld videobellen soms nog de enige mogelijke contactvorm is, blijkt dat vooral voor ouderen moeilijk. Espria Ledenvereniging heeft oog voor deze mensen en helpt ze graag. In de vorm van digitale hulp op afstand, oftewel: DigiHulp. Zodat iedereen in de samenleving digitaal kan meedoen. Digihulp is een van de activiteiten binnen Espria tijdens de landelijke Slimme Zorgestafette. De ledenvereniging maakt onderdeel uit van Espria.

Iedereen kan via de ledenvereniging digitale hulp op afstand aanvragen. Digihulp is voor leden van de ledenvereniging gratis (1 uur) en wordt verzorgd door Bram en Danny van Stichting JOW!. Stichting JOW! verbindt senioren met junioren. Bij zorginstellingen, maar ook gewoon aan huis. Zij zitten klaar om uit te leggen wat je meer kunt doen met een tablet, telefoon of laptop. Bijvoorbeeld hoe beeldbellen werkt, een online cursus volgen, e-mailen, formulieren invullen, apps gebruiken of iets anders nieuws leren. Bram en Danny van JOW! leggen het uit aan de telefoon of kijken op afstand mee. Als hulp aan huis nodig is, kan een student van Stichting JOW! thuis langskomen, natuurlijk met inachtneming van de coronamaatregelen.

Slimme Zorgestafette

Digihulp is een van de activiteiten binnen Espria tijdens de landelijke Slimme Zorgestafette. Want samen met Evean, De Trans, GGZ Drenthe, Icare, Icare JGZ, Zorgcentrale Noord en Zorggroep Meander bundelt Espria Ledenvereniging de krachten tijdens de Slimme Zorg Estafette in februari: een landelijke uitwisseling van kennis, ervaring en inspiratie rondom het thema zorginnovatie. Zien en ervaren hoe andere organisaties omgaan met slimme zorg, en deze voorbeelden in de praktijk toepassen. Iedere organisatie verzorgt één of meerdere activiteiten, waar iedereen aan mee kan doen! De ledenvereniging doet mee aan de Slimme Zorgestafette met onder meer Digihulp en het onder de aandacht brengen van het Slimste Huis.

Slimme oplossingen

Wanneer de coronamaatregelen het toelaten komen Bram en Danny op woensdagmiddag naar het Slimste Huis in Alkmaar om daar fysieke Digihulp te geven. Helaas kan dat nu niet. In Het Slimste Huis kan men tal van mogelijkheden bekijken om comfortabel en veilig te wonen. Aanpassingen hoeven niet per se duur of ingewikkeld te zijn; soms is een slimme, kleine aanpassing het antwoord op een groot probleem. Het Slimste Huis is op het eerste gezicht een ‘normale’ woning, maar tegelijkertijd een showroom met nieuwe hulpmiddelen en slimme handigheidjes op het gebied van wooncomfort, zelfredzaamheid en eigen regie, robotisering en e-health.

Espria Ledenvereniging is een vereniging zonder winstoogmerk en biedt producten en diensten die helpen veilig, gezond, fit en plezierig te leven in elke levensfase. Of een lid nu zorgt voor een naaste of zo lang mogelijk zelfstandig thuis wilt blijven wonen, de ledenvereniging is er voor iedereen. Met meer dan 310.000 leden staan we sterk en kunnen we dat in veel gevallen gratis of met korting doen.

