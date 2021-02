Inwoner Appingedam gewond nadat voorwerp ontplofte

APPINGEDAM – In Appingedam is maandagavond 8 februari een 63-jarige man gewond geraakt nadat een voorwerp ontplofte.

Rond 20:45 uur zag een getuige dat een man een brandend voorwerp neerlegde in een steeg tussen twee woningen aan Cornelis Albertstraat in Appingedam. Deze man rende daarna weg en stapte in een auto die midden op de Cornelis Albertstraat stond. De 63-jarige man probeerde de brand nog te doven met sneeuw, maar kort daarna ontplofte het voorwerp. De man raakte hierbij gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De recherche is op zoek naar de man, die een gele jas droeg en het brandende voorwerp daar neerlegde. Heb jij meer informatie over dit incident of heb je camerabeelden van rondom je huis die iets hebben vastgelegd? Het onderzoeksteam wil deze graag hebben. Neem hiervoor contact op met de politie via 0900-8844 of via het tipformulier in het nieuwsbericht op politie.nl: https://bit.ly/3aNcmWK. Je kunt je informatie ook anoniem delen via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.