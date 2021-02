Loep in actie voor het Beatrix Kinderziekenhuis

GRONINGEN – Biblionet Groningen, Forum Groningen, Biblionet Drenthe en de Friese bibliotheken (Fers) slaan de handen ineen voor het Beatrix Kinderziekenhuis te Groningen. Tijdens een live-uitzending over voorlezen op 12 februari om 16.00 uur zamelen de noordelijke bibliotheken geld in voor het kinderziekenhuis, zodat nog meer zieke kinderen voorgelezen kunnen worden. Want van voorlezen voel je je een klein beetje beter.

Aanleiding voor de inzamelingsactie is het spannende kinderboek “Loep en de Pyroman”, geschreven door de Groninger Allart Hakvoort. Van de opbrengst van elk verkocht boek doneert hij 40 procent aan het Beatrix Kinderziekenhuis. De bibliotheekorganisaties hebben samen 100 exemplaren van het boek ingekocht. Bovendien verdubbelen ze de donatie die hun aankoop heeft opgeleverd.

Voorlezen biedt een welkome afleiding voor zieke kinderen

“We hadden dit bedrag kunnen overmaken, maar wilden graag meer voor het Beatrix Kinderziekenhuis doen,” vertelt Rachel van den Hoogen, bestuurder van Biblionet Groningen. “De pedagogisch medewerkers in het ziekenhuis lezen geregeld voor. Het is een middel om contact te maken met de kinderen en ontspannende afleiding. Al lezend hen even mee te nemen in een wereld waar geen ziekte en pijn is.”

“Zo kwamen we op het idee om een live-uitzending over Loep, het kinderziekenhuis en voorlezen te maken,” vult Richt Pander, hoofd Publiek van Forum Groningen, aan. “Want voorlezen is voor élk kind belangrijk. Het stimuleert de fantasie en taalvaardigheid. En het is gezellig, samen een boekje lezen. Dat gun je elk kind en zeker een ziek kind. We hopen dat de uitzending mensen niet alleen stimuleert om voor te lezen, maar ook wat extra’s oplevert voor het Beatrix Kinderziekenhuis. In de vorm van directe donaties, of door het boek te kopen.”

Live-uitzending op Platform F en Facebook

In de live-uitzending op de Facebook-pagina van Biblionet Groningen en Platform F van Forum Groningen, op 12 februari van 16.00 – 16.45 uur, gaat Arno van der Heyden in gesprek met schrijver Allart Hakvoort, voorleesconsulent Renske Thalen en Barbara Baijens van de Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis. Gedurende de uitzending kunnen kijkers een donatie doen.

Loep in actie voor het Beatrix Kinderziekenhuis

Vrijdag 12 februari 16.00 – 16.45 uur

Live te volgen via Platform F: https://platform.forum.nl/nl/loep

Of via Facebook: https://www.facebook.com/groningsebibliotheken/

Samenwerkende bibliotheekorganisaties

Het is voor het eerst dat de vier noordelijke bibliotheekorganisaties samen optrekken in actie voor een goed doel. Samen vertegenwoordigen ze 119 bibliotheken in Friesland, Groningen en Drenthe.

