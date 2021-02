Uitgelaten leerlingen tijdens eerste dag offline onderwijs

WILDERVANK – De Westerschool gaf dinsdag voor het eerst weer offline onderwijs. Vanwege de sneeuw een dag later dan gepland. De kinderen waren helemaal uitgelaten. Weer naar school, sneeuw, en alles bij elkaar maakt het ook dat ze redelijk uitgelaten zijn.

Directeur odab Westerschool Han-Rogier de Vrij: “Ik moet zeggen dat de leerkrachten het online onderwijs, dat we twee keer hebben gegeven, iets meer in de vingers hebben gekregen. Alleen is het aantal contactmomenten met mensen natuurlijk beperkter. Leerkrachten hebben in teams drie kwartier online onderwijs gegeven. En verder hadden we roosters gemaakt om kinderen individueel en in groepjes online onderwijs te geven.”

Het is dan ook nog afhankelijk hoe de kinderen thuis worden begeleid. Vooral als kinderen wat jonger zijn hebben ze een stuk begeleiding van thuis nodig. Niet voor ieder kind zal dit ideaal zijn geweest.

En waren veel positieve reacties op het weer open gaan van de school. Omdat het veel te lang heeft geduurd. Ouders vinden het vervelend omdat de kinderen toch weer graag naar school willen. Ouders zeggen ook dat de rek er eigenlijk uit was. En het moeilijker is om ze te motiveren. Ouders moeten ook weer aan het werk, en worden opa’s en oma’s ingeschakeld. Dat kan wel een beetje spannend zijn.

Helaas is er nog een groep die voor een deel nog online onderwijs krijgt omdat er nog geen invaller beschikbaar is. Leerkrachten die in de risicogroep vallen geven thuis nog online onderwijs. Voor een dag in de week kunnen deze kinderen toch naar school. In de thuissituatie konden er ook organisatorische problemen zijn en moest er ook noodopvang worden geregeld.

Toen het maandag vanwege de sneeuw nog niet kon waren de kinderen teleurgesteld, ze wilden graag weer naar school.

De leerlingen zijn blij weer naar school te kunnen. Ze werden verwelkomt met muziek op het schoolplein. In de pauze was er chocolademelk, ook passend in deze koude periode. De leerkrachten werden getrakteerd op chocolade. Als dank voor hun inzet tijdens het online onderwijs. Het is toch een ander soort van onderwijs.

“We hebben het harstikke goed gedaan met z’n allen, maar er gaat niets boven om met z’n allen op school te zijn. Dat is de plek waar onderwijs gegeven moet worden aan kinderen.”

“En zeker ook vanwege de onderlinge contacten. Maar dat geldt ook voor het team, als team spreek je elkaar ook veel minder. We hebben natuurlijk wel de vergaderingen, maar ook dat is op een andere manier dan wanneer we elkaar live zien”, aldus een blije directeur.

Tekst en foto’s: Henk Drenth