Fietsrondje langs het B.L. Tijdenskanaal en Veendiep

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 10 februari, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

DOORGAANDE VORST

Nog steeds is er een koude noordoostenwind uit Noord-Duitsland en Denemarken. De vorstperiode gaat daarom nog een aantal dagen door met af en toe mooie zonnige perioden maar ook wolkenvelden. Vanmiddag zou daarin ook een kleine sneeuwbui kunnen ontstaan, meer buien zijn er bij het Wad en in het Hoogeland. De maximumtemperatuur is ongeveer -3 graden, de wind is zwak tot matig met windkracht 2 tot 3.

Vanavond en vannacht is er weinig wind, minimum vannacht rond -10 en daarmee kans op mistbanken. Morgen is het overwegend zonnig. Dat wordt een prachtige winterdag met middagtemperaturen van -1 tot -3.

Vrijdag en in het weekend is het ook mooi, maar koud winterweer met veel zon. Minimum dan van -8 tot -12, en maximum ’s middags tussen -2 en -4. Begin volgende week komt er meer bewolking en is het minder koud, maar of het na maandag ook gaat dooien kan je nog niet zeggen.