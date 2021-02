BELLINGWOLDE – Hieronder een ingezonden brief van de heer H Simmerling.

Naar aanleiding van een aantal persartikelen, waaronder het laatst geplaatste bericht in het Dagblad van het Noorden onder de kop “AFVALPROEF ligt nu al onder vuur”, willen wij als bewoners aan de Hoofdweg , Merellaan en Wielewaallaan rondom de dit jaar geplaatste PMD container het navolgende mededelen. Wij als buurtbewoners zijn het totaal niet eens met de plaatsing van deze inzamelcontainer in onze woonbuurt. Bovendien vinden wij het in deze tijd niet passen dat hierover nooit met ons is en nog steeds niet wordt gecommuniceerd. Dit had vooraf al lang op ambtelijk niveau plaats kunnen vinden. Een gemiste kans. Vooral de reactie van wethouder van der Goot waarin hij overweegt grotere containers aan te schaffen en te plaatsen is ons volledig in het verkeerde keelgat geschoten.

In een eerdere reactie van ons op een bericht geplaatst in Westerwolde actueel werd door ons ook al aangeven dat de buurt tegen het plaatsen van een nog grotere container is. Schijnbaar legt de wethouder dit echter achteloos naast zich neer want in het onderhavig krantenartikel noemt hij het wederom. Om dit nog eens duidelijk te maken bij u en de wethouder geven wij hierbij aan dat wij mordicus tegen het plaatsen van een nog grotere of meerdere containers zijn. Wij zijn wij het eens met het standpunt van de CDA fractie. WAARVOOR HOU JE NU EEN PROEF WAARVAN JE AL ZEKER WEET DAT DE RESULTATEN OP 1 JANUARI 2022 ANDERS ZIJN? Het gedrag van de burger omtrent de scheiding van afval zal dan ongetwijfeld anders worden.

Gelet op de huidige resultaten en ervaringen voorzien wij als omwonenden dat de buurt volledig onder de plastic zaken zullen worden bedolven. En bij hogere temperaturen ongedierte op de koop toe krijgen!!! Ook vragen wij ons af of de ingeleverde zakken tijdens en na de proef op inhoud zullen worden gecontroleerd. Zeker wanneer het op betalen aankomt is de mens zeer vindingrijk en zal de inhoud niet alleen bestaan uit PMD. Nu neemt de gebruiker van de ondergrondse kleding en glascontainer het al niet zo nauw met de regels. Zelfs midden in de nacht wordt er met veel kabaal regelmatig afval gestort. Laat staan dat er straks ook nog grotere PMD containers worden geplaatst.

Wij willen in een leuke omgeving wonen en niet bovenop een semi stortplaats. U kunt ook nog eens denken aan minder gevoelige plaatsen voor de inzameling van deze afvalfracties of terug gaan naar het misschien nog niet zo slechte oude systeem nu de inwoners voor een groot deel nog beschikken over de containers met oranje deksel. (KOSTENBESPAREND) Resumerende verzoeken wij u met klem zo SPOEDIG MOGELIJK hierover schriftelijk of mondeling contact met ons op te nemen.

De aanwonenden bewoners van de Merellaan, Hoofdweg en Wielewaallaan.