DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Dinsdag verloor een 20 jarige inwoner van Bunde om kwart voor zeven ’s ochtends bij de brug op de Bunderneuland de controle over zijn Opel Corsa. De auto gleed eerst tegen de vangrail aan de linker kant van de weg en werd daarna over de weg naar de rechter berm gelanceerd. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Zowel de auto als de vangrail raakte beschadigd.

Meppen

Dinsdagavond is de B402 ter hoogte van Meppen na een ongeval met een vrachtwagen vijf uur in beide richtingen afgesloten geweest. De vrachtwagen werd bestuurd door een 47 jarige man uit Kroatië. Hij kwam, vermoedelijk door te hoge snelheid, om 18.00 uur in de linker berm terecht. Na een stuurcorrectie slingerde de vrachtwagen over de weg en kwam via de vangrail op de verkeerde weghelft tot stilstand. De bestuurder bleef ongedeerd. Er ontstond voor 55.000 euro schade. De weg is tot 23.00 uur afgesloten geweest voor bergings- en reinigingswerkzaamheden.

Werlte

Dinsdagavond heeft de politie van Sögel Loruper Straße in Werlte om negen uur een Audi A3 aangehouden. De 45 jarige bestuurder bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Daarnaast bleek dat er voor hem en zijn passagier arrestatiebevelen van kracht waren. Aan de auto waren valse kentekenplaten bevestigd, er werd geen wegenbelasting betaald en de wagen was niet verzekerd. De politie is nog met een onderzoek bezig. Waarvoor de beide inzittenden werden gezocht is niet bekend gemaakt.