Meer bel- en beeldconsulten om bewegingen naar het ziekenhuis te verminderen

SCHEEMDA – Het Ommelander Ziekenhuis zal de komende periode patiënten uitgebreider dan voorheen de kans bieden om hun (controle)afspraak in het ziekenhuis te doen via een bel- of beeldconsult in plaats van een fysiek bezoek. Op die manier wil het ziekenhuis het aantal bewegingen naar het ziekenhuis in Scheemda zoveel mogelijk beperken.

Net als in de rest van Nederland bereidt het ziekenhuis zich voor op een potentieel derde coronagolf. Alles wat nu al gedaan kan worden om de kans op besmettingen te verkleinen moeten we nu doen. De keuze voor een bel- of beeldconsult is altijd vrijwillig. Patiënten die dat willen, blijven welkom om in het ziekenhuis langs te komen.



Op dit moment vinden er per maand zo’n 20.000 fysieke bezoeken plaats aan de polikliniek in Scheemda. De verwachting is dat circa 20 – 30% daarvan ook goed zouden kunnen plaatsvinden via een bel- of beeldconsult. Het gaat dan bijvoorbeeld om controle-afspraken waarvoor niet direct

lichamelijke onderzoeken of ingrepen noodzakelijk zijn. Marjan Annema, manager zorg en bedrijfsvoering: “Op deze manier voorkomen we dat kwetsbare mensen onnodig naar het ziekenhuis moeten komen. Tegelijkertijd krijgen we in het ziekenhuis meer ruimte voor de mensen

die er wel heen moeten.”



Patiënten hoeven zelf geen actie te ondernemen. Bij de uitnodiging voor een bezoek aan het ziekenhuis krijgen patiënten bij wie dat kan, vanzelf de vraag of ze fysiek willen komen of dat ze de voorkeur geven aan een bel- of beeldconsult. Marjan Annema: “Het is dus niet verplicht en ook zeker niet voor iedereen. Maar we hopen daarmee toch de gang naar het ziekenhuis wat te verminderen.” De aanpak zal in ieder geval de komende 10 weken gevolgd worden. Afhankelijk van de actuele situatie kan het voortgezet worden.

