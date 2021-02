Rijschoolhouders willen weer aan de slag

WINSCHOTEN, REGIO – Vanmiddag vroegen rijscholen van Kring 11 aandacht voor hun branche door met tientallen lesauto’s in konvooi door het examengebied van Winschoten te rijden.

Rijschoolhouders vinden dat zij een van de sectoren zijn welke weer opgestart moet worden. Om hun branche onder de aandacht te brengen reden zij vanmiddag vanaf één uur met tientallen lesauto’s in konvooi door het examengebied van Winschoten. Hun doel was om de sympathie

voor hun branche te krijgen, zonder daarmee het verkeer te hinderen of overlast te veroorzaken.



Statement vereniging van rijscholen Kring 11



Op vrijdag 5 februari 2021 heeft het kabinet gesproken over een nieuwe strategie om uit de lockdown te komen. Het kabinet overweegt om meerdere sectoren beperkt te openen, waarbij demissionair ministerpresident Rutte bij de NOS heeft aangegeven te willen kijken naar de mogelijkheid om “veel sectoren een heel klein beetje te laten doen”.

Wij vragen aandacht omdat wij vinden dat onze branche tot een van de sectoren behoort welke weer open moet!

Onze sector verzorgt rijopleidingen in de breedste zin van het woord en deze zijn belangrijk voor het draaiend houden van de economie. Het hebben en behouden van een rijbewijs is voor veel beroepen essentieel! Denk aan de vrachtauto- en heftruckchauffeur welke de supermarkten dagelijks bevoorraad, de ambulance- of huisartschauffeur voor medische zorg of de boerenzoon welke met de tractor het land bewerkt.



Beroepsopleidingen staan stil en de verplichte bijscholingen om het rijbewijs te mogen behouden zijn uitgesteld. Er is geen toestroom van nieuwe beroepschauffeurs. Ondertussen raakt bij het CBR en CCV het

stuwmeer van uitgestelde examens, beroepsopleidingen en bijscholingen vol. Op de lange termijn kan er een tekort aan beroepschauffeurs ontstaan.

Rijtesten voor het verlengen van het rijbewijs voor onder andere ouderen of mensen met een medische indicatie zijn uitgesteld. Ook deze komen op de stapel terecht.



De geldigheid van rijbewijzen en certificaten wordt weliswaar verlengd, dit is een kortetermijnoplossing. Op de lange termijn is het maar de vraag of we iedereen op tijd een bijscholing, rijtest of opleiding aan kunnen

bieden.



Het gaat slecht met de jongeren. Het NCPSB schrijft op 6 februari 2021 dat 82% van de jongeren een inzinking dreigt te krijgen en last heeft van stress. Alles is ze ontnomen en er is geen perspectief. Niet naar school, niet naar vrienden en geen rijopleiding. Een rijopleiding is voor hun toekomst belangrijk en bij een aantal schoolopleidingen of het vinden van een baan/stageplek noodzakelijk! Nu wordt het theorie- of praktijkexamen voor de 2e of zelfs 3e keer uitgesteld. Dit geeft teleurstelling en motiveert niet. Juist een rijopleiding maakt de lockdown voor jongeren minder zwaar omdat ze een doel hebben.



Voor de maatschappij, de verkeersveiligheid en de economie zijn wij belangrijk en het stuwmeer van uitgestelde rijopleidingen, bijscholingen, theorie- en praktijkexamens gaat overstromen! Opleiders krijgen het

straks drukker dan ooit en we moeten ervoor waken dat we onszelf niet overwerken en de kwaliteit kunnen waarborgen. Daar waar de kapper met 1 knipbeurt 3 gemiste afspraken kan herstellen, kunnen wij met 1

lesuur niet 3 gemiste afspraken herstellen. Alles schuift door en de achterstanden gaan nu al tot 2022 doorlopen.



Aangezien de meeste opleiders en instructeurs geen beroep kunnen doen op steunmaatregelen bestaat er het risico dat opleiders omvallen of instructeurs stoppen omdat er voor onze sector geen perspectief is. Dit

betekent dat er na de lockdown niet genoeg mankracht is om aan alle vraag te kunnen voldoen. De doorlooptijden van rijopleidingen worden langer terwijl de vraag naar en noodzaak van rijopleidingen hetzelfde blijft.

Onder strikte maatregelen zoals het dragen van mondneusmaskers, handschoenen, veelvuldig desinfecteren en luchten van lesvoertuigen en gezondheidschecks vooraf is de kans op besmetting tijdens een rijopleiding

klein. Het risico om besmet te raken lijkt in de supermarkt groter te zijn……

Ingezonden

Foto’s: Henk Frans