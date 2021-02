Bezoekcijfers 2020: Musea in Groningen merken de gevolgen van de sluitingen vanwege de coronapandemie

PROVINCIE GRONINGEN – Tot en met 2019 ontvingen de musea in Groningen vrijwel jaarlijks een stijgend aantal bezoekers. Doordat de musea vanwege de coronapandemie maanden gesloten waren, daalde het aantal bezoekers in 2020 zoals was te verwachten. Het niet-doorgaan van evenementen en het niet kunnen ontvangen van groepen had invloed op de cijfers. Toch merkten de musea ook dat tijdens de momenten dat ze open waren er veel publiek van ver buiten de eigen regio kwam.

De directeur van het Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum signaleert dat ondanks beperkte openingstijden ten gevolge van de pandemie, de bezoekcijfers in juli en augustus de vergelijking met voorgaande jaren konden doorstaan. Voor het eerst in het bestaan van het openluchtmuseum was de regio Noord-Groningen deze zomer met recht een toeristisch gebied geworden.

Museum Het Behouden Blik in Uithuizermeeden ontving 342 bezoekers, 70% minder dan in 2019 maar registreerde wel dat de zomermaanden mooie ontmoetingen opleverden met de mensen die een tijdvak reserveerden en de tijd namen voor een bezoek aan het museum. ‘De aantallen waren kleiner, de ontmoetingen misschien wel waardevoller’.

De tuin van de Menkemaborg in Uithuizen was in de zomermaanden een attractie. De conservator: In juni naar verhouding veel Museumkaarthouders en in juli en augustus veel toeristen. Een groot voordeel is het hebben van historische tuinen. Voor een bezoek aan de tuin was reserveren niet nodig en dat trok extra bezoekers.

Ook Museum Stad Appingedam had in 2020 een bovenregionaal bereik: van de 2301 bezoekers kwam ruim 60% van buiten de provincie Groningen.

Het MuzeeAquarium Delfzijl kan ondanks de sluitingen toch met enige tevredenheid terugkijken op 2020. Ondanks de coronasluitingen heeft het museum toch nog 16.000 bezoekers mogen ontvangen. Met name in de maand juli was er veel belangstelling van toeristen uit alle delen van het land. Dankzij de bezoekers, de diverse steunmaatregelen voor musea en de geslaagde donateurswervingsactie aan het eind van 2020, kon het jaar toch positief worden afgesloten. (foto)

De Fraeylemaborg in Slochteren maakte van de nood een deugd. De directeur van het landgoed meldt dat om een veilige activiteit te bieden in coronatijd er in het Engelse landschapspark een blote voetenpad was gemaakt dat twee maanden open was. Hier kwamen zo’n 7.000 mensen op af. In de maanden dat het landgoed open was, kwamen er veel bezoekers uit het zuiden van Nederland, die Groningen helemaal niet kenden. Zij vertelden bij de balie enthousiast over hun ontdekkingen. Vaak werd genoemd dat ze zo verbaasd waren over de prachtige architectuur vooral van de boerderijen.

Het MOW – Museum de Oude Wolden in Bellingwolde beleefde toch een goede zomer toen veel binnenlandse toeristen Westerwolde wisten te vinden. Vooral de expositie ‘Vitamine K’, die het museum speciaal als reactie op de corona-epidemie ontwikkelde, mocht op goede belangstelling én reacties rekenen.

Museum Klooster Ter Apel merkte eveneens dat er opvallend veel bezoekers van elders kwamen. In het derde kwartaal bezochten veel bezoekers uit het zuiden en zuidwesten van Nederland het museum. Veel meer dan vorige jaren.

Geconcludeerd kan worden dat de musea in Groningen door de coronapandemie veel minder bezoekers hebben ontvangen dan andere jaren. Het had echter ook tot gevolg dat veel mensen in eigen land vakantie hielden en naar Groningen reisden waar zij verrast werden met veel prachtige musea waarvan zij het bestaan wellicht anders niet geweten hadden.

