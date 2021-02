Fotoreportage van de gladheidsbestrijding in Westerwolde noord

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 11 februari, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

KOUD EN MOOI

Voorlopig is het koud maar vooral ook mooi winterweer, met veel zon en niet alteveel wind. Zo is het vanochtend heel rustig en zonnig met temperaturen van -10 tot -6. Door de zon stijgt de temperatuur vanmiddag naar -2 of -1.

Dat is dus goed nieuws voor de ijsbanen die vandaag open willen gaan, en ook morgen ziet er prima uit met veel zon, middagtemperaturen rond -2, en komende nacht minimum rond -9.

In het weekend is het ook goed met veel zon, een matige oostenwind en ’s middags ongeveer -2, en ’s nachts ongeveer -9. Na het weekend draait de wind naar het zuidoosten maar tot aan dinsdag lijkt het bij ons nog wel winters te blijven. Daarna lijkt de temperatuur echt boven nul te komen.