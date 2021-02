Gladheidsbestrijders draaien overuren

GRONINGEN – De sneeuw en de vorst hebben de medewerkers van de provincie flink bezig gehouden deze week.

Vanaf zondagochtend half vier tot maandag laat in de middag waren provinciemedewerkers continu in touw om zout te strooien. 36 wagens waren op pad om de provinciale wegen en fietspaden ijsvrij te maken. De provincie had dit seizoen in totaal 1600 ton zout in voorraad, die volledig op is gegaan. Dit weekend alleen al werd 700 ton gestrooid. De voorraad is inmiddels weer aangevuld.

Stuifsneeuw

De hoeveelheid sneeuw die de afgelopen dagen viel varieerde nogal in verschillende delen van de provincie. Vooral in het oosten en zuiden van de provincie viel veel sneeuw. De harde wind zorgde voor stuifsneeuw en daardoor hoopte de sneeuw zich op een aantal plekken flink op. Vooral op de N385 (de Kielsterachterweg) en de N366 tussen Stadskanaal en Ter Apel lag veel sneeuw. Op het fietspad langs de N388 ontstonden hoge sneeuwduinen.

Strooien

De provincie Groningen heeft ongeveer 600 kilometer aan wegen in haar bezit en 250 kilometer fietspaden. Die moeten bij gladheid allemaal gestrooid worden.

Normaal zijn er ongeveer 25 medewerkers die zich hiermee bezighouden maar als het veel sneeuwt, zoals afgelopen weekend, kan dit aantal oplopen tot meer dan 70. Hiervoor worden 36 strooiwagens ingezet.

Bron: Provincie Groningen