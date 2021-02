Herinneringen aan Haantjebak

EMMEN – Veel mensen herinneren zich de oude winters nog wel. Deze foto’s zijn gisteren gemaakt in Emmerdennen aan het eind van de middag bij Haantjebak en Haantjeduin ten noorden van Emmerschans.



Haantjebak is bij veel mensen gelieft vanwege de mooie herinneringen; wandelen, spelen en een ijsco. Het is een stuifzandvlakte in de Emmerdennen, ten zuiden van het centrum van Emmen. Onderdeel er van is het Haantjeduin, een natuurlijke heuvel die 26,5 meter boven NAP ligt.

De naam komt waarschijnlijk van het uitzicht op een windhaan. Vroeger had je bij helder weer vanaf de heuvel uitzicht op de toren van de hervormde kerk van Emmen, met op de top een windhaan. Dit wordt echter ook tegengesproken. Het zicht op de kerktoren zou belemmerd worden door bomen. Men zou wel de toren van een kerk in Duitsland kunnen zien.

De naam Haantjebak zou ook afgeleid kunnen zijn van het Drentse woord handtienbakken (handjeklap, wat men vroeger op markten deed bij het tegen elkaar opbieden).

Ingezonden door André Dümmer