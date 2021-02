Kloosterwiekers delen fruittasjes rond

TER APEL – Vandaag brengen leden van carnavalsvereniging de Kloosterwiekers fruittasjes rond.

Ter Apel gaat momenteel als ’t Klooster & de Wieke door het leven. Het dorp is feestelijk aangekleed met de oranje carnavalsvlaggen. Helaas is er dit jaar geen bonte carnavalsoptocht. Voor de trouwe deelnemers aan de optochten van de afgelopen jaren werd zaterdag een online pubquiz georganiseerd. Hieraan werkten ook De Dikdakkers, Feest DJ Kevin Platen en DJ Hermen mee. De quiz werd gewonnen door De Kloosterwieksters.

Op zaterdag 13 februari wordt vanaf 20:30 uur Dé Kloosterwiekers online Carnavalskrakermuziekbingo georganiseerd. Dit is in samenwerking met Ondernemers- en handelsvereniging Mercurius Ter Apel en de trouwe artiesten! Een avond voor iedereen die voor een leuk feestje in is (geschikt voor het hele gezin). Iedereen kan middels het kopen van een bingokaart (€ 5,- per stuk) deelnemen aan deze fantastische avond. Deze bingokaart staat niet vol met getallen, maar met muzieknummers van artiesten, die niet zouden misstaan op het grootse carnavalsfeest op ’t Klooster en de Wieke. De muzieknummers zullen worden gespeeld door de presentator van de muziekbingo of door Feestband Moeflons. Voor deze muziekbingo heeft de carnavalsvereniging, samen met Handelsvereniging Mercurius, voor een geweldig prijzenpakket gezorgd. Deze denderende liveshow wordt ook weer gepresenteerd door de Prins en ceremoniemeester. De afterparty zal worden verzorgd door DJ Kevin Platen en DJ Hermen.

Ook is er een versierde woning/tuinen competitie. Voor de drie mooiste versierde en aangeklede woningen/tuinen reiken Prins & Vorst op zaterdag 13 februari mooie prijzen uit! Wilt u hier aan meedoen, stuur een mail naar optocht@kloosterwiekers.nl. Ze nemen u dan graag mee in de jurering!

Uiteraard worden ook dit jaar de ouderen (80+) en zieke inwoners van Ter Apel niet vergeten. Vandaag wordt hen, geheel corona-proof, een attentie gebracht. Zo werden van morgen aan de Stationsstraat de heer en mevrouw Boerma verrast met twee fruittassen. De heer Boerma kan al bijna een jaar zijn deur niet meer uit en voor mevrouw Boerma is het geen pretje om boodschappen te doen met de kou, sneeuw en gladheid.

De Kloosterwiekers delen in totaal 700 fruittassen uit. Veel ouderen verkeren in eenzaamheid en vooral deze week is het extra moeilijk. Goed dat er mensen zijn die behulpzaam zijn aan deze groep ouderen en aan ze denken.



Foto’s: André Dümmer