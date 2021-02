DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Rheiderland/Moormerland/Hesel

Tussen 5 en 8 februari werden meerdere personen het slachtoffer van zakkenrollers. Op 5 februari werd in een supermarkt aan de Neuschanzer Straße de portemonnee van een 87 jarige inwoonster van Bunde gerold. Hetzelfde overkwam die dag een 62 jarige vrouw uit Weener toen zij boodschappen deed in een supermarkt aan de Neue Feldstraße in Weener. Een dag later werd een 62 jarige man uit Hesel bestolen. Ook zijn portemonnee werd tijdens het inkopen doen bij een supermarkt aan de Brinkweg in Hesel uit zijn jaszak gehaald en in een supermarkt aan de Rudolf-Eucken-Straße in Moormerland werd de portemonnee van een 50 jarige man gerold. De politie waarschuwt het winkelend publiek ervoor hun waardevolle spullen tijdens het inkopen doen goed op te bergen.

Sögel

De politie is op zoek naar een groep jongeren die vorige week vrijdagmiddag om vijf uur aan de Tünneken in Sögel een automobiliste hebben beledigd. Na de belediging ging de groep er vandoor. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met het politiebureau in Sögel.