Noordster zoekt trainer voor Tweede Elftal

OUDE PEKELA – De voetbalvereniging Noordster zoekt een trainer voor het Tweede Elftal.



De huidige trainer heeft, na jaren voor vv Noordster actief te zijn geweest, besloten om het rustiger aan te doen. Hierdoor bestaat er voor jou de mogelijkheid om trainer te worden van het jonge tweede elftal, dat uitkomt in de reserve 1e klasse (zondag).



Noordster is een familieclub, waarbij niet alleen de prestaties belangrijk zijn. Kenmerkend voor onze sterren is dat de meeste spelers echte Pekelders zijn of al erg lang aan onze club zijn verbonden. Aangezien vele vriendschappen op het veld ontstaan, is de gezelligheid en ontspanning buiten het veld dus ook belangrijk.

Ben jij die enthousiaste en ambitieuze trainer met oog voor ons jeugdig talent?

Noordster zoekt voor het seizoen 2021-2022 een trainer die:

-​ in het bezit is van een geldig TC3-diploma of bereid is deze te halen,

-​ de trainingen verzorgt op dinsdag- en donderdagavond,

-​ de wedstrijden van het tweede elftal begeleidt en coacht,

-​ betrokken is bij de vereniging en het beleid ondersteunt,

-​ beschikt over voldoende technische en tactische inzichten, -​ sociaal en communicatief sterk is,

-​ zorgt voor een plezierige spelbeleving en bewaking van het groepsproces,

-​ meebouwt aan een goede overgang van de junioren naar de senioren,

-​ wekelijks overlegt met de hoofdtrainer voor de samenstelling van de wedstrijdselecties.



Belangstellenden kunnen hun interesse voor deze functie voorzien van hun motivatie mailen naar voorzitter@vvnoordster.com of bellen met Raymon Drenth (06 1541 4463).

