BLIJHAM – Op de vijver in de Swikstellen Blijham werd vanmiddag geschaatst.

De ijsbaan in Blijham was vandaag nog niet open, maar schaatsliefhebbers lieten zich niet weerhouden een paar baantjes op de vijver in Swikstellen te trekken. De meeste hadden het ijs dicht bij huis; ze hoefden alleen maar over de afrastering om de vijver te klimmen.

Een buurtbewoner zorgde voor een schone baan. Daarna kon de pret beginnen!

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg