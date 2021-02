VLAGTWEDDE – Vanmiddag ging de ijsbaan in Vlagtwedde open.

Vanmiddag is de ijsbaan in Vlagtwedde open gegaan. Ondanks dat het weer in het begin van de week niet meewerkte is het redelijk mooi ijs. De schaatsers vermaakten zich prima. Dit met een lekker winterzonnetje erbij.

De bezoekers waren enthousiast en het bestuur verheugde zich over de gezelligheid op de baan.

Foto’s: Bé Eelsing

Klik HIER voor meer foto’s