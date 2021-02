BELLINGWOLDE – De politie heeft in Bellingwolde een hennepkwekerij ontmanteld.

Aan de Kastanjelaan in Bellingwolde is een hennepkwekerij ontmanteld. De kwekerij zat in een slaapkamer op de bovenste verdieping van een woning.

Het is niet bekend hoeveel planten er in de kwekerij stonden en of er sprake is van stroomdiefstal.