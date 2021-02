WINSCHOTEN, BLAUWESTAD, SCHEEMDA – Vandaag konden ook in het Oldambt de schaatsen uit het vet worden gehaald.

IJspret was er vanmiddag in Winschoten tegenover de brandweer kazerne en op de vijver in het Stadspark. Ook op het Oldambtmeer in Blauwestad ging jong en oud het ijs op.

In Scheemda was de ijsbaan open. Dit dankzij Siegler Brandweertechniek uit Winschoten, die gisteravond de ijsbaan van een nieuwe toplaag voorzag.

Foto’s: Henk Frans