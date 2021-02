WESTERWOLDE – Terwupping op een zonnige wintermiddag



Terwupping op een zonnige wintermiddag is een oase van rust, op een enkele wandelaar na is het vooral genieten van het gebied in de driehoek Onstwedde, Vlagtwedde en Wedde.

Aan de sporen in de sneeuw is te zien dat veel mensen en dieren dit gebied hebben ontdekt.

Vanmiddag kwamen enkele ree├źn voorbij, ook een paar aalscholvers zaten midden op de vlakte, helaas was er voor hen op de bevroren waterplassen geen visje te verschalken. Die dichtgevroren plassen werden wel gebruikt door een paar jongelui die duidelijk nog het schaatsen moesten leren.

Kortom, genieten van het mooie Westerwolde in de sneeuw.