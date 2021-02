De meest exclusieve club van Drenthe: De Hunebedden Club!

DRENTHE – Roelant, Stijn en Erik, drie vrienden uit de Randstad, waren in november op vakantie in Drenthe. Ze bezochten tijdens hun bezoek alle 53 openbare hunebedden en raakten daar zo van onder de indruk dat ze een club hebben opgericht: De Hunebeddenclub!

Het idee voor een club ontstond tegelijk met het plan om alle hunebedden aan te doen. De 3 oprichters zijn ook in de media geweest bij RTV Drenthe met een leuk videoartikel: https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/164929/Gek-op-hunebedden-Join-the-club

De Hunebeddenclub is voor iedereen die de 53 openbare hunebedden in Nederland heeft bezocht. Er zijn eigenlijk 54 hunebedden in Nederland, maar hunebed G5 in Delfzijl staat in een museum en is niet altijd toegankelijk. Iedereen kan lid worden van de club en je hoeft niet alle hunebedden in één keer te bezoeken. Je kunt er zo lang over doen als je wilt.

Als je alle 53 (of 54) bezocht hebt, kun je als bewijs een foto van alle hunebedden opsturen naar de club. Het bestuur controleert dan of je ze allemaal bezocht hebt en als het klopt, word je lid! Lidmaatschap is helemaal gratis en staat open voor iedereen!

Op het moment van schrijven kent de club 32 leden: 3 bestuursleden, 22 leden en 7 aspirant-leden. De club nodigt iedereen van harte uit om lid te worden en kijkt uit naar uw aanmelding!

Voor meer informatie: www.hunebeddenclub.nl of mail naar info@hunebeddenclub.nl

Ingezonden