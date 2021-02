Eindexamens gaan door met drie extra maatregelen

NEDERLAND – Zoals in december aangekondigd, gaan de centrale examens dit jaar door. Behalve twee herkansingen en een extra tijdvak waardoor leerlingen hun examens kunnen spreiden, kunnen leerlingen straks één vak niet mee laten tellen. Dat mag geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde.

Dat maakt minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs bekend na overleg met de vertegenwoordigers van onder andere scholen, leerlingen en het vervolgonderwijs. Met deze maatregelen kunnen leerlingen een volwaardig diploma halen waarmee zij door kunnen stromen naar het vervolgonderwijs.

‘Succesvol afronden van dit jaar’

Minister Slob: “We nemen drie maatregelen om alle leerlingen de kans te geven dit jaar succesvol af te ronden. Ook krijgen ze extra ondersteuning bij de voorbereidingen, als dat nodig is. Tegelijkertijd blijft het objectieve moment van de centrale examens staan, waardoor geslaagde leerlingen uit bijvoorbeeld Enschede vergelijkbare kennis en kunde hebben als leerlingen uit Alkmaar met een diploma op zak.”

Alsnog slagen door wegstrepen

Leerling mogen één niet-kernvak wegstrepen. Daardoor kunnen die leerlingen toch door naar het vervolgonderwijs. Het eindcijfer van het weggestreepte vak telt dus niet mee bij het bepalen van de uitslag, maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst. Wegstrepen kan alleen als een leerling hierdoor alsnog kan slagen.

Extra begeleiding

Ondanks dat examenleerlingen ook deze weken naar school kunnen, hebben veel scholieren dit jaar een minder optimale voorbereiding gehad op de examens. Daarom kunnen scholen extra geld krijgen om meer begeleiding te organiseren voor examenleerlingen. Ook komt er een online platform waarop uitleg van examenstof, recente examens en (interactieve) webinars komen. Bovendien wordt met het vervolgonderwijs gekeken wat er eventueel extra nodig is om deze toekomstig studenten een goede start bij hun vervolgstudie te geven.

Voorgezet speciaal onderwijs

De drie maatregelen gelden ook leerlingen die staatsexamen doen, zoals veel leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Dus ook die leerlingen krijgen een extra herkansing, de mogelijkheid om examens te spreiden en de kans om één vak niet mee te laten tellen. Daarnaast kunnen ook vso-scholen geld aanvragen om leerlingen extra te begeleiden richting de centrale examens, net als andere middelbare scholen.

Slaag-zakregeling

Na het wegstrepen van een niet-kernvak blijft de bestaande slaag-zakregeling bestaan voor alle overige vakken. Zo moet bijvoorbeeld het gemiddelde van de (niet weggestreepte) centrale examens minimaal een 5,5 zijn. Ook moet iedere overgebleven onvoldoende gecompenseerd worden door een even hoge voldoende. Een 5 door een 7 bijvoorbeeld. En een 4 door een 8, of twee 7’s. De precieze voorwaarden staan uitgelegd op mijneindexamen.nl.

Extra tijdvak

In december werd bekend dat de examenleerlingen dit jaar hun centrale examen mogen spreiden over twee tijdvakken. Daardoor kan een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, toch volledig examen doen. Ook mogen leerlingen het centraal examen van één of meerdere vakken verplaatsen naar het tweede tijdvak. Hierdoor krijgt de leerling maximaal enkele extra weken voorbereidingstijd voor de vakken die worden doorgeschoven. Daarnaast krijgen leerlingen een extra herkansing. Deze herkansingen kunnen zowel in het tweede, als in het derde tijdvak worden gebruikt.

Beroepsgericht profielvak vmbo

Afgelopen november maakte minister Slob bekend dat beroepsgerichte profielvakken in het vmbo dit jaar worden afgesloten met een schoolexamen, in plaats van een centraal examen. Leerlingen moeten daarvoor hetzelfde kennen en kunnen, maar op deze manier kunnen scholen zelf bepalen wanneer ze het examen afnemen.

