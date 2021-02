Jury Beste Groninger Boek maakt shortlist bekend

GRONINGEN – De shortlist van genomineerden voor het Beste Groninger Boek van 2020 is bekend. Uit een totaal van 54 inzendingen koos de jury negen boeken die in aanmerking komen voor de prijs. Vier in de categorie “fictie” en vijf in de categorie “non-fictie”. De verkiezing van het Beste Groninger Boek wordt georganiseerd door NOORDWOORD.

Genomineerden fictie:

Marjan Brouwers – Leegland (uitgeverij: Passage)

Vincent Kortmann – De Tussenzus (uitgeverij: Atlas Contact)

Ingeborg Nienhuis – Schoem of De voarende Zoltkamper (uitgeverij: ‘t Grunneger Bouk)

Lammert Voos – Canisius (uitgeverij: AFdH)

Genomineerden non-fictie:

Erik Ader – Oorlogen & oceanen (uitgeverij: Querido Fosfor)

Christian Ernsten, Marten Minkema, Dirk-Jan Visser – Voorland Groningen (uitgeverij: nai010)

Emiel Hakkenes – Gas (uitgeverij: Thomas Rap)

Willem Kolvoort – 30 jaar VERA posters (uitgeverij: Passage)

Stefan van der Poel – Herman Verbeek (1936-2013) priester, politicus, publicist (uitgeverij: Verloren)

Prijsuitreiking in de Boekenweek

De prijswinnaars worden bekendgemaakt op vrijdag 12 maart. De jury presenteert in de week daaraan voorafgaand door middel van korte filmpjes de genomineerde boeken.

Jury

De jury bestaat net als vorig jaar uit: Douwe van der Bijl (jarenlang bibliothecaris bij de Openbare Bibliotheek, daarna Forum Bibliotheek in Groningen), Iris van den Brand (geschiedenisdocent en betrokken bij de Verhalen van Groningen), Christiaan Klasema (werkzaam in kunst en theater en tot voor kort bewoner van landgoed Oosterhouw in Leens), Annette Timmer (jarenlang het gezicht van RTV Drenthe en organisator van het literaire festival Zomerzinnen).Voorzitter is Koos Wiersma, tot 1 januari jl. burgemeester van Appingedam en fervent lezer.

Achtergrond

De prijs voor het Beste Groninger Boek wordt sinds 2010 jaarlijks uitgereikt door NOORDWOORD in de categorieën fictie en non-fictie. In aanmerking komen boeken die zich afspelen in Groningen, die gaan over Groningen en/of die geschreven zijn door een in stad of provincie woonachtige auteur. Voor de titel Beste Groninger Boek 2020 dingen boeken mee die zijn verschenen tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020. Op de website www.noordwoord.nl is ook de groslijst te vinden waaruit de jury de shortlist heeft samengesteld.

Ingezonden