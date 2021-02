Kanjerkoeken van de PvdA voor zorgmedewerkers Beter Thuis Wonen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 12 februari, 08.00 uur. Door John Havinga

ZONNIG EN KOUD

Het wordt een prachtige dag met volop zonnig weer maar het is wel koud met maximumtemperaturen die niet hoger komen dan rond -3 graden, bij een matige oostenwind (3 Bft). Uitstekend weer natuurlijk om op ijsbanen en ondergelopen akkers te schaatsen, alleen wel goed aankleden.

Vannacht gaat het weer streng vriezen en komen de minimumtemperaturen te liggen rond -10 of -11 graden. Dit komt doordat het kraakhelder blijft met een zwakke oostelijke wind.

Komend weekend is er veel zon en de middagtemperaturen liggen rond -5 zaterdagmiddag met een zwakke tot matige oostenwind. Zondag wordt het -2 en ook dan is het zonnig. De wind wordt zondag zwak tot matig uit het zuidoosten.

We kunnen vanaf maandag bewolkt weer en neerslag verwachten. Maandag gaat het dan waarschijnlijk om sneeuw (en gladheid). Daarna gaat dooien en op dinsdag ligt het kwik overdag al op +2 of +3 graden. De neerslag die er dan valt is vloeibaar. Woensdag wordt het waarschijnlijk al +5 graden.