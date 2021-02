DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Stapelmoor, Weener

In de nacht van woensdag op donderdag zijn in Stapelmoor bij Weener in totaal vier auto’s opengebroken. Aan de Alter Kirchpfad werd uit een VW bus een portemonnee gestolen. Het is nog onduidelijk hoe de dader de auto open heeft gekregen. Bij een appartementencomplex werden uit drie geparkeerde auto’s spullen gestolen. Van een VW werd een van de zijruiten ingeslagen. Uit de auto werd een portemonnee gestolen. Bij twee auto’s van het merk Audi probeerde de dader de sloten open te breken. Toen dit niet lukte werd de zijruit ingeslagen en autodocumenten uit de auto weggenomen. Bij een andere Audi bleef het bij een poging tot inbraak. De schade aan de auto’s is groot. De politie vraagt getuigen zich te melden.

Bunde, Wymeer

De politie heeft achterhaald wie verantwoordelijk zijn voor de kap van zes eiken aan de Wymeerster Hauptstraße. De bomen waren eigendom van de deelstaat Niedersachsen. De bomen zijn op zaterdag 23 januari in de vroege ochtenduren gekapt. Hierbij waren meerdere personen met personenauto’s en kleine vrachtwagens aanwezig. De bomen werden in stukken gezaagd en met een groene tractor afgevoerd.

Dankzij getuigen weet de politie nu wie verantwoordelijk zijn voor de illegale kap van de bomen. Omdat de politie nog met het onderzoek bezig is en bewijsmateriaal verzamelt, kunnen verdere bijzonderheden nog niet bekend gemaakt worden.

Papenburg

Tussen maandag en donderdag is van een camper, die aan de Bolwinsweg in Papenburg geparkeerd stond, de luifel gestolen. De schade bedraagt 600 euro.

Maandag is aan de Bethlehem in Papenburg een verdeelkast voor kabels aangereden. Dit gebeurde tussen acht en tien uur ’s ochtends. De schade bedraagt 1.500 euro. De veroorzaker is doorgereden.

Meppen

Gisteren is rond het middaguur aan de Ludwigstraße in Meppen een geparkeerde Opel Cobo aangereden. De veroorzaker is doorgereden. De auto raakte aan de rechter kant beschadigd.