Schaatsen, schaatsbanen, sneeuw en winterweer; dit zijn de regels die Rijksoverheid heeft opgesteld

NEDERLAND – Ook bij het genieten van een pak sneeuw of een mooie laag ijs, blijft de oproep om zo min mogelijk mensen te ontmoeten en uw reisbewegingen te beperken. Onder de huidige regels mag u naar buiten met mensen van uw eigen huishouden. Of met 1 persoon van buiten uw eigen huishouden, waarbij u onderling 1,5 meter afstand houdt. Deze regels gelden dus ook voor schaatsen, sleeën en andere activiteiten in de sneeuw.

Mogen er toertochten op het ijs komen?

Sportwedstrijden en andere evenementen zijn verboden. Toertochten of andere schaatswedstrijden zijn dus niet toegestaan.

U kunt wel zelfstandig schaatsen, maar er mag geen tocht, wedstrijd of ander evenement georganiseerd worden.

Mag er buiten op schaatsbanen worden geschaatst?

Ja. Schaatsen is een buitensport en dat is toegestaan.

Schaatsen mag met uw eigen huishouden of samen met maximaal één volwassene van buiten uw eigen huishouden. Houd in dat tweede geval 1,5 meter afstand.

Houd daarnaast afstand van mensen buiten uw eigen huishouden.

Kinderen tot en met 17 jaar mogen wel samen schaatsen of in de sneeuw spelen. Zij hoeven geen afstand te houden.

Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Publiek is niet toegestaan.

Blijf in de buurt, beperk uw reisbewegingen.

Schaatsverenigingen moeten ervoor zorgen dat het niet te druk is. Bij vragen overleggen ze met de lokale autoriteiten. Als het toch te druk wordt op bepaalde plaatsen, zoals op een parkeerplaats of rondom een koffie-afhaalpunt of koek-en-zopie, ga dan weg. Burgemeesters kunnen bij drukte maatregelen treffen.

Mag u met meerdere personen schaatsen, sleeën of andere winterpret beleven?

De algemene regels voor buiten samenkomen gelden ook voor schaatsen, sleeën, wandelen en op een andere manier genieten van het winterweer. Dat betekent dat dit is toegestaan met uw eigen huishouden of met maximaal één persoon van buiten uw eigen huishouden. In dat tweede geval houdt u onderling 1,5 meter afstand

Houd daarnaast afstand van mensen van buiten uw eigen huishouden.

Kinderen tot en met 17 jaar mogen wel samen schaatsen of in de sneeuw spelen. Zij hoeven onderling geen afstand te houden.

Als het te druk wordt op bepaalde plaatsen, zoals op een parkeerplaats of rondom een koffie-afhaalpunt, ga dan weg. Als het echt te druk wordt, kan de burgemeester maatregelen nemen.

Mag er buiten koek-en-zopie zijn?

Afhaal bij horeca is mogelijk. Iedereen houdt 1,5 meter afstand.

Het mag niet te druk worden bij de afhaalplek.

Ter plekke iets eten of drinken is daarom niet toegestaan.

Banken of tafels bij de afhaalplek zijn ook niet toegestaan.

Of u ergens een koek en zopie mag opzetten, hangt af van de lokale regels. Maar ook hiervoor geldt dat u in verband met het coronavirus alleen eten en drinken mag laten afhalen, en geen terras mag opbouwen.

Wat is het advies bij winterpret tijdens de komende dagen?

Ook in de kou kan het coronavirus overspringen.

De algemene regels voor buiten samenkomen gelden ook voor schaatsen, sleeën, wandelen en op een andere manier genieten van het winterweer. Dat betekent dat dit is toegestaan met uw eigen huishouden of met maximaal één persoon van buiten uw eigen huishouden. In dat tweede geval houd u onderling 1,5 meter afstand.

Houd daarnaast afstand van mensen van buiten uw eigen huishouden.

Kinderen tot en met 17 jaar mogen wel samen schaatsen of in de sneeuw spelen. Zij hoeven onderling geen afstand te houden.

Ga weg als het druk is en voorkom groepsvorming.

Zorg dat u voor het ingaan van de avondklok thuis bent.

Let op bij gladheid op de weg.

Bron: Rijksoverheid