Werkzaamheden Sterrebos gestart

WINSCHOTEN – Gemeente Oldambt is gestart met het kappen van bomen in het Sterrebos in Winschoten.

In de komende twee jaar wordt de beplanting in het noordelijke deel van het Sterrebos aangepakt. Dat is eerder al gebeurd in het zuidelijke deel. Het aanpakken van de beplanting is nodig omdat er bomen zijn met dode takken die naar beneden kunnen vallen, omdat veel essen last hebben van de essentaksterfte en omdat een aantal prachtige oude eiken en kastanjes in de verdrukking staan door een grote hoeveelheid jonge bomen.

Hertstelwerkzaamheden

Het Sterrebos in Winschoten is een groen Rijksmonument. Dat betekent dat het bos is beschermd vanwege zijn bijzondere kenmerken. Bij de werkzaamheden wordt rekening gehouden met deze bijzondere status. Zo probeert de gemeente oude monumentale bomen met holtes waarin broedvogels en vleermuizen leven, zoveel mogelijk te sparen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door alleen de kruin weg te halen en de stam te laten staan. De gemeente wil er voor zorgen dat de prachtige monumentale kastanjes en eiken gezond blijven. Een aantal van deze bomen wordt verdrukt door een grote hoeveelheid jonge boompjes.

Bomen die een gevaar vormen voor de veiligheid in het bos worden weggehaald en vervangen door nieuwe bomen van verschillende soorten, waaronder eiken, kastanjes en beuken, zodat het bos minder gevoelig wordt voor een specifieke ziekte en gezond blijft.

Voor de herplanting en herinrichting van het Sterrebos heeft gemeente Oldambt hulp van een landschapsarchitect. En er is overleg met het Wijkplatform Centrum en omwonenden. Omdat het Sterrebos een monument is krijgt de gemeente een subsidie van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor het onderhoud.

Over het Sterrebos in Winschoten

Het Sterrebos is als werkverschaffingsproject aangelegd in 1827. In 1907 is het bos opnieuw ingericht in de landschapsstijl door tuinarchitect Leonard Springer. Behalve tuinarchitect was Springer ook dendroloog (boomdeskundige). In zijn adviezen was hij vaak rigoureus wat betreft het onderhoud van beplanting, behalve bij oude bomen.

Citaat Leonard Springer: “Evenals een weifelend geneesheer de ondergang van den zieke is, evenzoo kan men de bosschen te gronde richten wanneer niet bijtijds flinke maatregelen genomen worden. Men houde een ding in ‘t oog: een systematisch aangelegd bosch is geen oerwoud, en moet dus systematisch behandeld en onderhouden worden, anders gaat het ten gronde”

Bron: Gemeente Oldambt