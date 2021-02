VALTHERMOND – Vanmiddag is aan de Valtherdijk een auto in de sloot beland.

Aan het eind van de middag is aan de Valtherdijk in Valthermond een auto in de sloot gegleden. De bestuurder kon het voertuig zelfstandig verlaten. Het is niet bekend of hij gewond geraakt.

De auto is door een berger uit de sloot getakeld en afgevoerd.

Foto: Marcel Euving