IJsvissen in Valthermond

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 13 februari, 09.00 uur. Door John Havinga

ZONNIGE ZATERDAG | KOUD TOT EN MET DIT WEEKEND

Dankzij een krachtig Scandinavisch hogedrukgebied is het momenteel koud met temperaturen tussen -10 en -12 graden. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit op ongeveer -5 graden. De wind is zwak en komt uit het oosten tot zuidoosten.

Vannacht gaat het weer streng vriezen en komen de minimumtemperaturen te liggen tussen -10 en -12 graden. Het is net als afgelopen nacht erg rustig en bijna helder, met wat hoge bewolking. Maar die zal de temperatuurdaling niet echt tegenhouden.

Morgen wordt het opnieuw vrij zonnig maar al wel minder koud met maximaal -2 en zwakke tot matige uit het zuidoosten.

We kunnen vanaf maandag bewolkt weer en neerslag verwachten. Maandag gaat het dan waarschijnlijk om sneeuw en ook ijzel is mogelijk (en dus gladheid). Het gaat maandagmiddag geleidelijk dooien en op dinsdag ligt het kwik overdag al op +3 tot +5 graden. De neerslag die er dan valt is vloeibaar. Woensdag wordt het waarschijnlijk al +7 graden.