Kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor welzijn in coronatijd

NEDERLAND – Het kabinet stelt 200 miljoen euro extra beschikbaar voor een maatschappelijk steunpakket gericht op sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. Dit is nodig omdat het coronavirus en coronamaatregelen niet alleen een grote weerslag hebben op de zorg en de economie, maar ook op het mentaal welzijn en de fysieke gezondheid van Nederlanders. Het pakket richt zich specifiek op jongeren en kwetsbare groepen zoals mensen met een beperking of psychische problematiek en eenzame ouderen. Er is ook aandacht voor de mentale vitaliteit van werkend Nederland en door coronamaatregelen getroffen ondernemers. Voor het steunpakket wordt samengewerkt in een brede coalitie van rijksoverheid, gemeenten, landelijke en lokale organisaties, vrijwilligers en professionals.

Psychische klachten, minder bewegen

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat negatieve gevoelens en psychische klachten zijn toegenomen door de coronacrisis. Ook hebben onderzoekers aangetoond dat mensen in deze coronatijd minder bewegen en zwaarder worden, terwijl een gezonde leefstijl juist bijdraagt aan het beperken van de gevolgen van corona. Het steunpakket is er op gericht om op kortere termijn deze negatieve gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te dempen en structurele schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Lokaal en landelijk

Er wordt vooral aangesloten bij bestaande, veelbelovende activiteiten. Een groot deel van het bedrag zal via gemeenten terechtkomen bij lokale initiatieven zodat die uitgebreid kunnen worden. Een beperkt deel wordt landelijk ingezet zoals uitbreiding van de aanpak ‘Een tegen eenzaamheid’. De komende twee weken wordt dit pakket verder uitgewerkt met de betrokken maatschappelijke partners.

Jeugd

Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor hun mentaal welzijn. Daarom worden er activiteiten georganiseerd om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, bijvoorbeeld met weerbaarheidstraining, coaching en buddyprojecten. Een voorbeeld daarvan is een laagdrempelige inloop voor jongeren in Amsterdam. Zij kunnen daar hun verhaal kwijt bij andere jongeren, veelal studenten die als vrijwilliger werken. Daarnaast zal er meer worden geïnvesteerd in jongerenwerk. Ook komen er meer mogelijkheden voor jongeren en jongvolwassenen om via hulplijnen en chats met iemand in contact te komen om over hun zorgen te praten.

Kwetsbare groepen

Voor eenzame ouderen worden activiteiten versterkt die zorgen voor meer contact, meer helpende handen en een alternatieve dagbesteding. Zo worden in allerlei gemeenten – van Rotterdam tot Losser – vrijwilligers getraind om coronaproof huisbezoeken af te leggen bij ouderen. Als tijdens zo’n bezoek blijkt dat er meer hulp nodig is, wordt dat georganiseerd. Voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn en mensen met een (verstandelijke) beperking komt meer ruimte voor ambulante begeleiding, alternatieve bezigheden die structuur bieden en extra begrijpelijke informatie over wat wel en niet veilig is.

Leefstijl

In coronatijd is het belangrijker dan ooit om genoeg te bewegen en gezond te leven. Daar komt een landelijke publiekscampagne voor. Via gemeenten versterkt dit steunpakket initiatieven als buurtsportcoaches en gezond eten en meer bewegen op school. Gemeenten krijgen meer ruimte om lokaal in te zetten op gezonde activiteiten waarvan bewezen is dat ze werken.

Mentale vitaliteit

Er zijn meer groepen die negatieve effecten van de coronacrisis ervaren, zoals mkb-ondernemers en werkenden die door langdurig thuiswerken, een gebrek of juist een overvloed aan werk verhoogd risico hebben op burn-out en andere mentale klachten. Het kabinet investeert daarom in de mentale vitaliteit van werkend Nederland. Zo krijgt o.a. het programma Vitaal Bedrijf een extra impuls, dat werkgevers helpt om de gezondheid van hun werknemers te bevorderen.

Onderwijs

Het kabinet werkt hard aan het Nationaal Programma Onderwijs waarin het welzijn en de mentale gezondheid van scholieren en studenten vooropgesteld wordt, om zo in een vroeg stadium ernstiger problemen te voorkomen. Voorop staat uiteraard om het onderwijs zo snel mogelijk weer zoveel mogelijk fysiek aan te bieden. Dat biedt het meeste perspectief en houvast.

Bron: Rijksoverheid