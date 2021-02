Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 14 februari, 09.00 uur. Door John Havinga

KOUDE START | VANAF MORGENMIDDAG DOOIWEER

Het heeft weer streng gevroren en op dit moment is het nog -10 graden in oostelijk Groningen. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit op ongeveer -1 of -2 graden. En zo kunnen we alweer een ijsdag bijschrijven in de geschiedenisboeken. Toch is de winter geen blijvertje en zullen de temperaturen de komende dagen korte metten maken met het winterweer.

Morgen krijgen we bewolkt weer en regen en ijzel omdat er morgenochtend nog lage temperaturen zijn en ook vorst in de grond zit. Er is dus gevaar voor gladheid! Morgen stijgt het kwik verder door naar circa +2 of +3 graden, bij een matige zuidwestenwind.

De dagen daarna krijgen we wisselvallig weer en de temperaturen zullen verder gaan stijgen. Op dinsdag wordt het rond 5 à 6 graden en vanaf woensdag gaat het kwik langzaam verder omhoog naar 8 tot 10 graden. Het blijft daarbij tot en met vrijdag regenachtig en vaak bewolkt. In het weekend lijkt het droog te gaan worden met vrij zonnig weer.