Kabinet aan zet om jeugd toekomst te bieden; aldus Oldambt en 149 andere gemeenten

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 15 februari, 07.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

GLAD DOOR IJZEL

Het wordt een moeilijke dag in het weer want door een front is het op veel plaatsen erg glad op de weg met IJZEL, ijsregen, of ook wat sneeuw. De temperatuur ligt rond het vriespunt en de grond is nog bevroren, de wind is vanochtend matig uit het zuidoosten. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar +2 of +3 graden. Er valt nog wat regen of motregen en er is ook dan nog kans op ijsregen en gladheid door sneeuw- en ijsresten.

Vanavond valt er nog een enkele regenbui maar vannacht is het droog, bij opklaringen kan het dan opnieuw glad worden. Morgen wordt de dooi definitief want dan stijgt het naar 8 graden. Het is dan overwegend droog met wolkenvelden en ook af en toe zon.

Morgenavond is er kans op een bui maar woensdag is het de meeste tijd weer droog, daarna valt af en toe regen en motregen. Maximum later in de week rond 9 graden, in het volgende weekend mogelijk boven de 10.