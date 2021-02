Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 16 februari, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

DOOI ZET DOOR

De dooi zet vandaag verder door want de temperatuur stijgt van 3 á 4 graden in de ochtend tot ongeveer 8 graden vanmiddag. Daarbij is het vanochtend grijs en eerst valt er af en toe regen of motregen. Maar later vanochtend kan het ook al een beetje gaan opklaren, vanmiddag is er dan af en toe een beetje zon.

De meeste sneeuwresten zullen dus smelten en de wind is matig uit het zuiden tot zuidwesten: windkracht 3 tot 4.

Vanavond is er opnieuw kans op wat regen maar dat is niet veel, vannacht is het meest droog met een enkele bui. Daarna is het morgen lang droog met af en toe zon, later op de dag kan weer een bui vallen. Het wordt opnieuw een graad of 8, minimum vannacht rond 5 graden.

Na morgen volgt de donderdag in dat patroon, met eerst zon en later enkele buien, vrijdag en het weekend lijken droog te blijven met zonnige perioden. Het wordt dan waarschijnlijk erg zacht: in het weekend kan het zelfs 13 tot 15 graden worden.