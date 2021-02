Corona-uitbraak op verpleegafdeling UMCG; aantal besmettingrn stijgt naar 34

GRONINGEN – In het UMCG zijn 16 medewerkers en 18 (voormalig) patiënten van verpleegafdeling C2 besmet met het coronavirus. De bron van de besmetting is nog onduidelijk. Vermoedelijk is er sprake van de Britse variant.

Vandaag bleken er nog enkele patiënten en medewerkers van verpleegafdeling C2 besmet te zijn met het coronavirus. Er zijn op dit moment in totaal 18 patiënten en 16 medewerkers positief getest. Uit de genetische analyses van de besmettingen zal later vandaag blijken of het om de Britse variant van het virus gaat. De bron van de besmettingen is nog niet vastgesteld, in tegenstelling tot wat in de media werd gesuggereerd.

Bron- en contactonderzoek

Het uitgebreide bron- en contactonderzoek gaat onverminderd verder. Er worden naar schatting nu rond de 300 medewerkers en patiënten preventief getest binnen dit cluster. Dit gaat niet alleen om medewerkers van C2, maar ook van andere afdelingen zoals de ICV, radiologie, fysiotherapie en medewerkers van de schoonmaak. In situaties als deze worden direct alle noodzakelijke maatregelen genomen, ongeacht hoe ingrijpend en omvangrijk ook, om verdere uitbraak te voorkomen. Doel van alle maatregelen is om de veiligheid van patiënten en UMCG-medewerkers te waarborgen.

Volste vertrouwen in professionaliteit afdeling

Namens de Raad van Bestuur is Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit vanochtend bij de afdeling langs geweest. Zij gaf aan dat ze onder de indruk was van de kracht en de inzet van het team op C2. De Raad van Bestuur heeft het volste vertrouwen in de professionaliteit van alle medewerkers op C2 en is vol bewondering over de manier waarop het team met deze bijzonder moeilijke omstandigheid omgaat.

Bron: UMCG