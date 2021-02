Emme Groot nieuwe voorzitter raad van toezicht Het Groninger Landschap

HAREN – Op 1 maart 2021 legt Greetje de Vries-Leggedoor het voorzitterschap van de raad van toezicht van Het Groninger Landschap neer en wordt opgevolgd door Emme Groot.

Greetje de Vries was sinds 1 januari 2019 voorzitter van de raad van toezicht en moet deze functie vanwege persoonlijke omstandigheden neerleggen. Het Groninger Landschap betreurt dat zij dit besluit heeft moeten nemen. Directeur Marco Glastra: “Greetje is een kundig voorzitter en warme persoonlijkheid, met een grote betrokkenheid bij Het Groninger Landschap en alle mensen die zich daar voor inzetten. Het is jammer dat we al na ruim twee jaar afscheid van haar moeten nemen”.

Per 1 maart 2021 is Emme Groot benoemd als nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Het Groninger Landschap. Emme Groot (1956) is geboren in Delfzijl en was van 1996 tot 2015 actief in het openbaar bestuur in Groningen als wethouder (Winschoten) en burgemeester (Appingedam en Delfzijl). Tot voor kort was hij voorzitter van het bestuur van de Economic Board Groningen. Momenteel vervult hij diverse maatschappelijke en toezichthoudende functies. “We zijn blij dat we snel een goede opvolger hebben kunnen vinden met uitgebreide bestuurlijke ervaring en groot netwerk in Groningen. Een echte Groninger met hart voor onze prachtige provincie”, aldus Marco Glastra.

Stichting Het Groninger Landschap heeft een directeur-bestuurder in de persoon van Marco Glastra en een raad van toezicht die bestaat uit zeven leden. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor maximaal twee termijnen van vier jaar. De raad van toezicht houdt toezicht op beleid en aankopen van de stichting en op het functioneren van de directie. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Ingezonden