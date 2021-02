Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 17 februari, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

KANS OP EEN BUI

Er is vandaag opnieuw een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het is vrijwel droog, maar gaandeweg de middag en vanavond is er iets meer kans op een regenbui. De temperatuur begint bij 6 á 7 graden en de maximumtemperatuur voor vanmiddag is 8 á 9 graden. De wind is meest matig uit west tot zuidwest, kracht 3 tot 4.

Morgen is het de meeste tijd droog met af en toe zon, maar aan het einde van de middag en morgenavond volgen er enkele perioden met regen. Het wordt morgen erg zacht met middagtemperaturen rond 11 graden.

Vrijdag gaat daar een paar graden vanaf, maar in het weekend komt er flink wat bij: zaterdag is 12 tot 14 graden mogelijk, zondag is 15 graden haalbaar. Daarbij is er vooral zondag veel zon, zaterdag is er soms nog veel bewolking.