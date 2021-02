Win tot €5.000,- voor jou en je favoriete sportvereniging!

REGIO – Van 22 februari t/m 28 februari kun je kans maken om een mooi geldbedrag voor jezelf en je favoriete sportvereniging te winnen bij het Online Pokertoernooi voor de Sport. Deelname is 18+ en iedereen mag meedoen, ook mensen zonder poker ervaring.

Het Online Pokertoernooi voor de Sport

“Het sluiten van de sportvelden en met name de kantines is voor sportverenigingen echt een vreselijke domper,” vertelt initiatiefnemer en directeur van het Open Nederlands Kampioenschap Poker , Mathijs Jonkers die zelf een amateur voetballer is. “Met het Online Pokertoernooi voor de Sport willen wij mensen in heel Nederland de kans geven om een financiële bijdrage voor hun favoriete sportvereniging te winnen.”

Iedereen van 18 jaar of ouder kan meedoen en bij meer dan 5.000 deelnemers is de hoofdprijs €5.000,-. Hiervan gaat 80% naar de vereniging en 20% is voor de winnaar zelf.

Je hoeft dus geen lid te zijn van een sportvereniging om mee te doen. Je kunt ook proberen het geld te winnen voor de club waar je neefje of nichtje voetbalt of voor de dartvereniging van de lokale kroeg. Het initiatief wordt gesteund door meerdere (oud) topsporters, waaronder Fatima Moreira de Melo. Zij gaat geld proberen te winnen voor HC Feijenoord.

Leer pokeren in 5 minuten en speel gratis mee!

Deelname aan het initiatief is gratis! En wil je wel graag een leuk bedrag winnen voor jouw sportvereniging, maar kun je nog niet pokeren? Ook dat is geen probleem. Op de inschrijfpagina van het Online Pokertoernooi voor de Sport is een filmpje te zien waarin het pokerspel in 5 minuten wordt uitgelegd.

“Poker is net als de meeste kaartspellen erg eenvoudig om te leren,” vervolgt Jonkers. “Op de lange termijn kun je winstgevend poker spelen, maar op de korte termijn kunnen ook mensen zonder ervaring winnen. Dat is nu juist de charme van het spel, want het zorgt ervoor dat iedereen zo’n toernooi kan winnen!”

“Tot slot hopen we met dit initiatief ook meer bekendheid te genereren voor onze favoriete sport, namelijk poker! Ondanks dat wij deze tak van sport het liefst in ‘real life’ uitvoeren (wat nu niet mogelijk is vanwege corona) leent online poker zich er uitstekend voor om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken het spel.”

Het pokertoernooi voor de Sport wordt gespeeld op een speciale poker app die normaal gesproken gebruikt wordt voor de voorrondes van het Open Nederlands Kampioenschap Poker. Inschrijven voor jouw favoriete sportvereniging kan via onkpoker.nl/sport .

