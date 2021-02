DUCAM-project wint Water Innovator of the Year 2021

VEENDAM – Tijdens het online congres Watervisie 2021 is bekend gemaakt welk project de ‘Water Innovator of the Year’ heeft gewonnen. De drie geselecteerde ideeën waren Mid Mix, Mezt en het DUCAMproject. Het juryrapport en uitslag van het online stemmen bepaalden welke finalist er uiteindelijk met de prijs vandoor ging. Dit werd het DUCAM-project van Wafilin Systems b.v. en Avebe.



Innovatieve bedrijven, start-ups of overheidsinstellingen die innovatie, duurzaamheid en publiek-private samenwerking hoog in het vaandel hebben staan, zijn geselecteerd voor deze prijs. Er werd specifiek gezocht naar innovaties die het gebruik van (industrie)water goedkoper, duurzamer of efficiënter maken.



Na een spannend debat waarin de finalisten over de waarde van waterinnovatie discussieerden met André Mepschen van de Water Alliance, kwam het DUCAM-project goed uit de verf. De korte pitch, waarin werd

verteld hoe het DUCAM-project tot stand is gekomen en de voordelen die deze nieuwe membraanfiltratietoepassing Avebe biedt, gaven de doorslag voor het winnen van de award. Harry van Dalfsen, oprichter en technisch directeur van Wafilin Systems b.v., benadrukt het belang van een goede

samenwerking door jarenlange ervaring van alle partijen: “Met de ervaring uit het verleden en de kennis die we vandaag hebben, waren we samen met Avebe in staat om een solide en betrouwbare oplossing te ontwikkelen”.



Het DUCAM-project (DUurzaam Concentreren van Aardappelsap met Membranen) voldoet aan de criteria van de jury. DUCAM realiseert een forse energiebesparing, CO2- reductie en zorgt ervoor dat water – dat

uit aardappelsap wordt gefilterd – kan worden hergebruikt. Een duurzame oplossing dus. Door het hergebruiken van het water wordt de kringloop gesloten en dit zorgt voor een betere wereld voor nu en in de toekomst. Ook bij andere bioraffinageprocessen in de voedingsmiddelenindustrie is er een groot energie- en waterbesparingspotentieel bij toepassing van deze technologie. “Met het DUCAM-project maken we flinke stappen om onze duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Hiermee kunnen we veel

water, energie en CO2 besparen. Ik ben trots dat we dit samen met een klein team tot stand konden brengen”, aldus Erik Koops, Programma Energie Efficiëntie Manager bij Avebe.



Over Royal Avebe

Royal Avebe is een coöperatie van 2.300 akkerbouwers uit Nederland en Duitsland. De zetmeelaardappelen van deze leden worden jaarlijks verwerkt tot hoogwaardige ingrediënten op basis van aardappelzetmeel en –eiwit, waar ze wereldwijd toegevoegde waarde bieden in voeding, maar ook in industriële toepassingen. Avebe werkt voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden en toepassingen op basis van zetmeelaardappelen en richt zich op duurzame continuïteit. Het bedrijf heeft 1.300 medewerkers en productielocaties in Nederland, Duitsland en Zweden en heeft verkoopkantoren in de Verenigde Staten, Europa, Azië en het Midden- Oosten. Het hoofdkantoor staat in Veendam.



Meer informatie over Avebe is te vinden op: www.avebe.com

