Kappers maken statement door vanavond het licht in hun zaak aan te doen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 18 februari, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

LATER WAT REGEN

Een zuidelijke luchtstroming geeft vandaag nog wat zachter weer dan gisteren. Toen bleef de temperatuur steken bij 8 á 9 graden, maar vanmiddag komen de maxima uit rond 11 graden. Daarbi is het wisselend met regelmatig opklaringen en diverse wolkenvelden. Het is lang droog, in de loop van de middag is er kans op een bui, en in het begin van de avond passeert een front met regen. De wind waait uit het zuidoosten en is meestal windkracht 3 tot 4, vanavond draait de wind naar het zuidwesten.

Vannacht en morgen is het droog en het klaart vannacht breed op, morgen is er naast zon ook hoge bewolking. Maximum morgen rond 9 graden.

Het weekend is daarna zacht en vrij zonnig: zaterdag kan het 14 á 15 graden worden, zondag is 16 graden haalbaar!