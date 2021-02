Missie Master in de voorjaarsvakantie

TER APEL – Basisschoolleerlingen uit Ter Apel kunnen vanaf de voorjaarsvakantie mee doen aan Missie Master.

Missie Master is een app op de telefoon of tablet/ipad, waarbij je in real-life missies uit gaat voeren en punten kan halen en daardoor de uitrusting van je spion kan upgraden. Elke dag kan je een missie uitvoeren, waarbij je uitgedaagd wordt om naar buiten te gaan en in beweging te komen. De missies gaan vooral over bewegen en een gezonde leefstijl.

Voor wie: Basisschoolleerlingen van groep 5 t/m 8

Aantal missies: 1 of 2 per dag – elke week bestaat weer uit nieuwe missies

De app is te downloaden via de QR code op de poster, of door te zoeken in de App Store of Google Play. Kies bij het invullen van het gebied voor Ter Apel en jij wordt een echte spion!

Na het downloaden kun jij vanaf maandag 22 februari de eerste missies spelen.

Ingezonden