Rechter stelt Stichting Belangen Eigenaars Parc Emslandermeer in het gelijk

VLAGTWEDDE – Vandaag is bekend geworden dat de rechter de Stichting Belangen Eigenaars Parc Emslandermeer (SBPE) in het gelijk stelt.

Zwemschool Henny de Groot heeft vandaag te horen gekregen dat zij per 1 mei met haar zwemschool het zwembad bij Parc Emslandermeer moet verlaten. Henny laat weten zeer teleurgesteld over deze uitspraak te zijn. “Het is flink balen”, vertelt ze. Volgens Henny heeft de rechter maar matig aandacht besteedt aan de overheidsparticipatie. In het najaar van 2017 heeft de toenmalige gemeente Vlagtwedde 40.000 euro beschikbaar gesteld om maatregelen te treffen met betrekking tot de veiligheid in het zwembad. Volgens een rapport van Sportfonds Nederland was er in totaal 60.000 euro nodig om de veiligheid in het zwembad te waarborgen. De gemeente betaalde toen 40.000 euro uit de pot Algemene Reserve en de Stichting Belangen Eigenaren Parc Emslandermeer stond garant voor de resterende 20.000 euro.

In het geval van overheidsparticipatie binnen het vijfjarig huurcontract dat de zwemschool met de SBPE had, zou dat contract niet ontbonden konden worden, dacht Henny, maar daar ging de rechter niet in mee.

De SPBE heeft eerder aangegeven tot sloop van het zwembad over te gaan, indien zich er geen koper meldt.

Maandagavond hebben Henny en de SBPE, op verzoek van wethouder Giny Luth, een gesprek met de gemeente. Henny ziet dat als een positieve ontwikkeling. Zij geeft de strijd nog niet op, maar het is een moeilijke situatie. Temeer omdat door de coronamaatregelen de zwemlessen al een tijdje stil liggen. Veel ouders hebben de lessen wel doorbetaald. De lessen moeten dus allemaal ingehaald worden. “En dat gaat ook gebeuren, desnoods in andere baden” zegt Henny, “dat ben ik aan de kinderen en hun ouders verplicht”. Zij hoopt dat de gemeenteraad positief beslist en dat de gemeente tot aankoop van het bad overgaat.

“Ik heb één tekst waar ik op op dit moment volledig achter sta en dat is: Kop d’r Veur”, aldus Henny.