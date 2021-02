Vandalen steken brug natuurbad in brand

ZANDPOL, VEENOORD – Op woensdag 17 februari omstreeks 22.30 uur is er brand gesticht bij Natuurbad de Zandpol.

Vandalen hebben woensdagavond een van de bruggen van het kinderbad bij Natuurbad de Zandpol in brand gestoken. De brug kan als verloren worden beschouwd.

Het natuurbad wordt beheerd door Stichting Natuurbad De Zandpol. In 2019 zijn de drie houten bruggen nog opgeknapt. Ook zijn er toen speeltoestellen geplaatst.

De plas wordt vaker bezocht door vandalen. Daarom zijn er camera’s opgehangen. Het is niet bekend of de brandstichting door de camera’s is vastgelegd.

De politie is op zoek naar getuigen. Zij kunnen zich melden via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Coriene en Danielle uit Nieuw Amsterdam zijn vanavond een crowdfunding actie gestart om geld voor het herstel van de brug in te zamelen. Hun doel is om 15.000 euro in te zamelen. Er is al meer dan 10.000 euro gedoneerd!