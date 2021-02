Verdere toename WW-utkeringen in Groningen

GRONINGEN – In januari nam in Groningen het aantal WW-uitkeringen verder toe. Evenals in voorgaande jaren zorgden seizoenswerkloosheid en aflopende jaarcontracten voor een toename van de WW. Dit jaar komt daar de coronapandemie met een (gedeeltelijke) lockdown bij. Niet in alle sectoren deed de toename van WW-uitkeringen zich voor. In de financiële dienstverlening daalde de WW juist sterk. Verschillende beroepen op hoger niveau in deze sector bieden dan ook goede kansen op werk.

WW in januari verder gestegen

Eind januari telde Groningen 9.401 WW-uitkeringen. Dat is 3,1% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in januari toe met 42 uitkeringen (0,4%) ten opzichte van vorige maand. Een toename van de WW in januari is gebruikelijk vanwege het aflopen van jaarcontracten en het wegvallen van seizoenswerkgelegenheid in bouw en landbouw. Dit jaar komt daar het effect van de coronapandemie met de (gedeeltelijke) lockdown bij. Deze treft vooral sectoren als horeca, detailhandel en cultuur. De WW steeg dan ook vooral onder uitzendkrachten – onder andere werkzaam als bouwvakker, schilder of medewerker hoveniersbedrijf – en in seizoensgevoelige sectoren als bouw, landbouw en horeca. Door de coronapandemie ligt het aantal WW-uitkeringen fors hoger dan een jaar geleden (+7,4%).

Nog steeds kansen op werk in financiële sector

De coronacrisis zorgt voor een stijging van WW-uitkeringen in Groningen. Dat geldt echter niet voor alle sectoren. Zo daalde de WW in de financiële dienstverlening het afgelopen jaar juist sterk. Uit onderzoek van UWV blijkt dan ook dat de impact van corona kleiner is bij financiële dienstverleners dan bij veel andere bedrijven. Het aantal banen van werknemers in deze sector bleef landelijk ongeveer gelijk. Financiële instellingen hebben onder andere minder last van afgenomen vraag naar hun producten en diensten. De pandemie heeft wel relatief veel impact op de financiële sector waar het gaat om de toegenomen inzet van digitale technologie en het thuiswerken. Toch zijn er nog steeds goede baankansen voor bepaalde beroepen, vooral voor specialisten (ict, financieel, juridisch) op hbo en universitair niveau.

Voor 2021 verwacht UWV een lichte banenkrimp in de financiële dienstverlening. Dit sluit aan bij de waarschuwing van het CPB dat naarmate de crisis langer duurt financiële bedrijven meer kunnen worden geraakt, bijvoorbeeld door oninbare leningen. Bovendien kondigden de grote banken in 2020 aan versneld filialen te sluiten. Vooral administratieve beroepen zijn daarbij kwetsbaar, zoals receptionisten en ondersteunende administratieve krachten. Door digitalisering waren de kansen voor administratief werk op lager-middelbaar niveau vaak al niet goed. In 2020 namen de vacatures voor dit soort beroepen dan ook sterk af. Ook de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde mbo-studenten aan de opleiding financieel-administratieve dienstverlening op niveau 2 en 3 is matig.

De UWV barometer arbeidsmarkt financiële dienstverlening geeft meer inzicht in deze sector: https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/images/UWV-barometer-financiele-dienstverlening-januari-2021.pdf

Stijging WW in heel Nederland

Eind januari telde Nederland 288.523 WW-uitkeringen. Dat is 3,1% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 285.659 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen daarmee met 2.864 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (+1,0%). Overal in Nederland nam het aantal WW-uitkeringen in januari toe. Een jaar eerder telde Nederland 241.456 WW-uitkeringen. Daarmee steeg de WW in Nederland op jaarbasis met 47.067 uitkeringen (+19,5%). Ook de stijging van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen

In januari nam de WW toe in alle drie de noordelijke provincies. Ook ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een toename van het aantal WW-uitkeringen te zien.

UWV verstrekte eind januari in de provincie Friesland 11.323 WW-uitkeringen; 2,2% meer dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind januari 8,8% hoger dan vorig jaar.

Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in januari toe met 1,5% naar 8.240. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een stijging van 4,5%.

Ingezonden