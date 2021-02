Zorgstudenten opgeroepen om te helpen in de zorg

REGIO – Studenten die nu een zorg- of welzijnopleiding volgen, kunnen per direct betaalde werkervaring opdoen en de zorg vooruit helpen in de coronacrisis.



Het landelijk initiatief Extra handen voor de zorg verbindt mensen die willen helpen tijdens de coronacrisis aan zorgorganisaties die hard hulp kunnen gebruiken. Zij hebben een groot bestand van mensen, met name zonder zorgervaring, die willen helpen in de zorg. Zij kunnen dit doen vanuit door de overheid gesubsidieerde coronabanen. Toch blijft de vraag naar meer zorgprofessionals onverminderd groot. Zij zijn echter bijna

allemaal al aan de slag zijn in de zorg. Dit maakt dat Extra handen voor de zorg nu ook actief op zoek is naar bijna-zorgprofessionals; medisch studenten.

Studenten die een mbo, hbo of universitaire opleiding volgen in zorg of welzijn, worden opgeroepen om hun opgedane kennis in te zetten in de zorg. Na aanmelding op extrahandenvoordezorg.nl worden zij afhankelijk van het aantal aanvragen van zorgorganisaties in de regio, gematcht op basis van hun kennis en beschikbaarheid.



Landelijke campagne roept zorgsttudenten op voor bijbaan in de zorg

De zorg staat voor een ongekende opgave. De coronacrisis leidt tot allerlei uitdagingen, waarvan de hoge werkdruk in de zorg een belangrijke is. Door studenten die een opleiding volgen tot verzorgenden, verpleegkundige,

behandelaar of arts te verbinden aan bijbanen die de werkdruk verlagen, kunnen we de zorg in Nederland vooruit helpen. De (voornamelijk online) campagne trapt af op donderdag 18 februari. Ook worden onderwijsinstellingen gevraagd om hun zorgstudenten en alumni te motiveren om bij te springen in de zorg.



Extra handen voor de zorg



Extra handen voor de zorg is een breed, niet-commercieel samenwerkingsverband van ZorgpleinNoord en andere regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus, Nu’91, CNV, Actiz, andere brancheverenigingen, beroepsverenigingen, Extra ZorgSamen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sinds de start van

het initiatief zijn ruim 13.000 mensen aangeboden aan zorgorganisaties.

Ingezonden door Zorgplein Noord