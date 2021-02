Olifantje geboren in WILDLANDS

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 19 februari, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

ZEER ZACHT WEEKEND

Een zonnige vrijdag, en ook een zonnig en zacht weekend wordt het. Vanmiddag komt er wat meer hoge bewolking en er ontstaan ook enkele stapelwolken, maar er blijft flink wat zon en de temperatuur stijgt tot 9 á 10 graden. De wind is nog steeds matig uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4.

Maar morgen maken we een sprongetje want vannacht daalt het nog wel naar 6 of 7 graden, overdag stijgt het morgen naar 15 graden. Ook morgen is er een matige wind, dan uit het zuiden. Het is redelijk zonnig, al is er morgen soms veel sluierbewolking.

Zondag is die hoge bewolking er ook wel, maar de zon overheerst dan en het wordt maar liefst 16 graden, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Ook begin volgende week is het heel zacht met middagtemperaturen tussen 12 en 16 graden. Er is nog flink wat zon, maar soms kan er ook mist of laaghangende bewolking voorkomen.